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فرض غرامات على جامعات خاصة في سورية بأكثر من مليار و600 مليون ليرة

فرضت وزارة التعليم العالي غرامات على عدد من الجامعات الخاصة بأكثر من مليار و638 مليون ليرة، وذلك على خلفية ضبط مخالفات لقواعد اعتماد الجامعات الخاصة ودراسة ملفات أعضاء الهيئة التدريسية للسنوات الدراسية الأربع السابقة.

ونقلت وكالة سانا عن تقرير للوزارة أن قواعد الاعتماد التي تم وضعها من أجل الجامعات الخاصة تهدف إلى ضمان جودة مخرجات تلك الجامعات، خاصة وأنه تم تكليف تلك الجامعات ببناء قدراتها من حيث تعيين أعضاء هيئة تدريسية ومعيدين.

يذكر أن الجامعات الخاصة لا تملك مدرسين خاصين بها حتى الآن، وأن تلك الجامعات ما زالت تستقطب أعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات الحكومية وهو ما أدى إلى إرهاق العملية التعليمية في كلا القطاعين.

ويبلغ عدد الجامعات السورية الخاصة 22 جامعة موزعة على مختلف المحافظات

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