فرض أول ضريبة لمكافحة التلوث في الصين

وافق البرلمان الصيني، على قانون يفرض ضرائب لحماية البيئة، لأول مرة، وذلك بدءاً من عام 2018، في مسعى لمواجهة آفة التلوث بالبلاد.

وزادت حالة الغضب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إثر إخفاق الحكومة المتكرر في علاج تلوث الأرض والمياه والهواء، بعد أن غطى الضباب الدخاني مناطق شاسعة من شمال الصين، خلال الأيام الأخيرة.

وبمقتضى القانون الجديد، ستفرض ضرائب مقدارها 0.17 دولار على كل وحدة من ملوثات الجو، و0.20 دولار على كل وحدة من ملوثات المياه، و143 دولاراً على كل طن من المخلفات الخطرة.

في الموازاة ستفرض الصين رسوماً على التلوث الضوضائي الناجم عن المصانع، بواقع 50 دولاراً شهرياً، إذا تجاوز الحد المسموح به بما بين 1 إلى 3 ديسيبل، و100 دولار لما بين 4 و6 ديسيبل.

وتعد الخطوة الصينية الأولى من نوعها، إذ لم يسبق أن فرضت بكين ضرائب بيئية بشكل خاص، والضرائب الجديدة تحل محل رسوم متنوعة كان ينظر إليها على أنها منخفضة جداً بما لا يساهم في ردع المتسببين في التلوث.

وكالات