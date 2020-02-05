فرصة أخيرة يمنحها الجيش العربي السوري للمسلحين في إدلب بتسوية أوضاعهم

أفاد مصدر عسكري سوري أن الجيش منح فرصة أخيرة للميليشيات المسلحة التي تهاجم السكان المدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بتسوية أوضاع كل من يقرر إلقاء السلاح.



وفي بيان للمصدر قال فيه: «أعطيت التعليمات للوحدات العسكرية العاملة في المنطقة للسماح بتسوية أوضاع كل من يقرر إلقاء السلاح بدلاً من المراهنة على دعم القوات التركية للإرهابيين بمسمياتهم المختلفة».



وأضاف البيان «إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن وجود القوات التركية هو وجود غير قانوني ويشكل عملًا عدائياً صارخاً، فإنها تشدد بالوقت نفسه أنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل هذه القوات ضد قواتنا العاملة في المنطقة».



وفي السياق نفسه، نفذ الجيش السوري ضربات مكثفة على نقاط انتشار الميليشيات المسلحة، بعد رصد تحركاتهم في مناطق عدة غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي تعاملت معها برمايات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ على أطراف حي جمعية الزهراء والراشدين الرابعة والكاستيلو والليرمون وفي بلدتي خان العسل والزربة في الريف الجنوبي.