فرز فائض الناجحين في مسابقات "‎السياحة" و"الإعلام" و"التعليم العالي" إلى "العدل"

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً نص على فرز الفائض من الناجحين في مسابقات وزارات السياحة والإعلام والتعليم العالي «جامعة تشرين» ومن جميع الاختصاصات وخاصة المعاهد والبكالوريا لمصلحة وزارة العدل حسب حاجتها.



وشدد التعميم الذي جاء بناء على كتاب لوزارة للعدل لحل مشكلة العقود الموسمية التي تعاني منها الوزارة على ضرورة ترميم النقص المتبقي من الموارد البشرية فيها من خلال الإعلان عن مسابقة واختبار حسب الحاجة وبالسرعة الممكنة.

وأوضح التعميم أنه يتم الاستمرار بالوضع الراهن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر فقط «الربع الأول من العام القادم بعد موافقة رئيس مجلس، نظراً للظروف الخاصة في الوزارة وانعكاس القرار المذكور على مصلحة وسير العمل وبغية السعي لترشيد العقود الموسمية.



واعتبر عضو مجلس الشعب سمير الخطيب أن هذه الآلية من المفترض اعتمادها بشكل مستمر للتخفيف عن الأعباء والتكاليف التي تقع فيها جهات الدولة في الإعلان عن المسابقات والوقت والجهد الكبير الذي يتكبده المواطن والجهة صاحبة الإعلان.



وأكد الخطيب أن هناك فائضاً كبيراً لدى وزارة التعليم العالي «جامعة تشرين» إضافة إلى بقية المسابقات المعلنة سواء السياحة أو الإعلام، مضيفاً: من الأهمية بمكان توظيف الفائض وفرز الناجحين إلى وزارات الدولة ذات الحاجة إلى عدد من التخصصات والشهادات ما يغنيها نوعا ما من الإعلان عن مسابقة جديدة أخرى.



الخطيب أشار إلى ضرورة استيعاب أكبر عدد ممكن من الناجحين في المسابقات بأقصى طاقة بسبب الوضع المعيشي، معرباً عن رفضه المطلق لأي حديث عن إلغاء العقود الموسمية نظراً لأهميتها في مساعدة الفقراء وذوي الحاجة، مبيناً عدم وجود أي شيء رسمي حول إلغاء العقود.



الوطن