فرز المهندسين سيعلن في القريب العاجل من الحكومة

أكد مصدر حكومي مسؤول أن إجراءات فرز المهندسين الخريجين، قد أنجزت بالكامل ولم يبق إلا ترتيبات بسيطة ليُصار إلى إصدار القوائم و إعلانها.



وقد جرت عمليات الفرز بناء على روائز و اعتبارات تتعلق بالاحتياجات التي أعلنت عنها كل وزارة، مع تقاطعات بالرغبات التي تم تدوينها من قبل الخرّيج.



.وتمت طريقة الفرز حاسوبياً أي بطريقة مؤتمتة و لم يتدخّل العامل البشري في الآلية على الإطلاق.



يُذكر أن الحكومة الحالية كانت صاحبة الحصّة الأكبر من أعداد المهندسين المُفرزين، خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد أن أعادت كسر الروائز المجحفة التي وضعتها حكومات سابقة.