فرانشيسكا سكيافوني تنتصر على السرطان

كشفت لاعبة التنس الإيطالية السابقة، الحائزة على بطولة رولان غاروس في العام 2010، إنها انتصرت في معركة ضد السرطان، وأنها عادت إلى حياتها.



وأوضحت فرانشيسكا سكيافوني، البالغة من العمر 39 عاما، أنها خاضت "معركة صعبة" مع مرض السرطان، لكنها لم تتطرق لتفاصيل عن نوع السرطان الذي أصيبت به.



وأشارت بطلة فرنسا المفتوحة للتنس الأرضي إلى أنها عادت إلى الحياة بعد خضوعها لعلاج كيماوي، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.



وقالت على حسابها عبر تويتر "مرحبا للجميع. بعد 7 أو 8 أشهر من الصمت في وسائل التواصل الاجتماعي والعزلة عن العالم أود أن أشارككم ما حدث لي".



وأضافت سكيافوني "لقد تم تشخيص إصابتي بمرض السرطان، وخضعت للعلاج الكيماوي.. قاتلت في معركة صعبة، والآن لا زلت أتنفس. انتصرت في المعركة والآن عدت إلى الأجواء".



ووصلت سكيافوني، التي تعد أول إيطالية تتوج بأحد ألقاب البطولات الأربع الكبرى، إلى أعلى مركز لها بالتصنيف العالمي حين احتلت المركز الرابع في 2011.



واعتزلت البطلة الإيطالية الحائزة على ثمانية ألقاب للفردي خلال مسيرتها، في العام 2018 بعد 22 موسما.



سكاي نيوز