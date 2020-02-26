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فراس معلا: يحتفظ لنفسه بمنصب رئيس اتحاد كرة القدم و الفروسية.

المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام يوزع المهام بين أعضائهعقد المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الرياضي العام جلسته الأولى برئاسة السيد فراس هاشم معلا رئيس الاتحاد الرياضي وجرى توزيع المهام بين الأعضاء الجدد على النحو التالي :

1- السيد فراس معلا رئيساً للاتحاد الرياضي العام ويتبع له اتحادي كرة القدم والفروسية

2- السيد عمر العاروب نائباً للرئيس – رئيس مكتب التنظيم

3- السيد عبد الناصر عبيد كركو الجاسم – رئيس مكتب المراكز التدريبية والرياضات الخاصة

4- السيد محمد الحايك – رئيس مكتب ألعاب القوة ويضم ألعاب (رفع أثقال – جودو – مصارعة – ملاكمة – تايكواندو – كيك بوكسينغ – بناء أجسام – كاراتيه)

5- السيد بشير عبد المولى العبود – رئيس مكتب ألعاب الكرات ويضم ألعاب ( كرة السلة – كرة الطائرة – كرة اليد – كرة الطاولة – كرة المضرب – الريشة الطائرة – ألعاب البليارد والبولينغ – الرياضة للجميع – الطب الرياضي).

6- السيد فراس أمين العزب – رئيس مكتب الرياضة المدرسية

7- السيد علاء محمد صفوة جوخه جي – رئيس مكتب المنشآت والاستثمار

8- السيد محمد مروان خضر – رئيس مكتب الألعاب الفردية ويضم ألعاب (القوى – دراجات – جمباز – سباحة – رماية – شطرنج – ترياتلون – قوس وسهم – مبارزة)

9- السيد أيمن أحمد - رئيس مكتب المتابعة لشؤون المحافظات والمكتب المالي ولجنة شؤون الرياضيين القدامى

10- السيدة شذى جميل جروان – رئيسة مكتب العلاقات العامة والدولية

11- اللواء ياسر شاهين – رئيس مكتب هيئة رياضة الجيش ويتبع له مكتب شهداء الرياضة والمنتخبات الوطنية.

12- المقدم منيف طعمة – رئيس مكتب هيئة رياضة الشرطة

13- د.مروان دويعر – رئيس مكتب التخطيط والبحث العلمي