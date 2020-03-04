فراس معلا يؤكد: مدرب جديد للمنتخب السوري ولا نية للعودة إلى التعاقد مع فجر إبراهيم

ينتظر الشارع الرياضي السوري تعاقد اتحاد كرة القدم مع مدرب جديد للمنتخب السوري خلفاً لفجر إبراهيم، لاسيما مع اقتراب التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.



وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا لإذاعة “شام إف إم” المحلية أنه على تواصل يومي مع رئيس اتحاد كرة القدم حاتم الغايب بخصوص التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب السوري في قريب العاجل.



وقال: “موضوع المدرب حساس ومهم، ونحن مصرون على التعاقد مع مدرب بخبرة نبيل معلول وأكثر”، مشيراً إلى أن سورية حالياً في حالة حرب وأي شخص قادم إليها يجب أن يخضع لإجراءات معينة قبل دخوله.



وبيّن معلا أن أمر التعاقد مع مدرب جديد سيُكشف خلال الأيام القادمة، مؤكداً عدم وجود نية للعودة إلى التعاقد مع فجر إبراهيم.



وأشار أن إلى أن رئيس اتحاد الكرة مُصر على التعاقد مع مدرب عربي أو أجنبي والأولية لـ نبيل معلول، وفي حال عدم الموافقة عليه من بعض الجهات المسؤولة في البلد سيتم الاتجاه نحو مدرب آخر قد يكون عربي أو أجنبي.



وبخصوص رفع الحظر عن الملاعب السورية، قال معلا: “هذا يتطلب تعاون من اللجنة الأولمبية السورية والجهات الرياضية الدولية”، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب جهوزية الملاعب في البداية حتى يتواصل اتحاد كرة القدم السوري مع الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي للعبة.



وأضاف: “لن نعطي أبر بنج أو نعد الجمهور كما حصل سابقاً بخصوص هذا الأمر”.



وبالنسبة إلى أزمة نادي الاتحاد، كشف معلا أن عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد المشرف على حلب مروان دويعر اجتمع بالجهات المعنية في المحافظة وإدارة النادي، وخلال أيام سيكون المكتب التنفيذي بصورة الأزمة وسبل الخروج منها.



وبالنسبة لكرة السلة، أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أن رئيس الاتحاد جلال نقرش لا يتحمل مسؤولية الصالات والتجهيزات، مضيفاً: “نعمل حالياً على تأهيل صالة الفيحاء لاستضافة التصفيات الآسيوية، حيث ُرصد مبلغ 80 مليون لتأهيلها”.



وأكمل معلا: “حصل اجتماع مع نقرش بخصوص المنتخب الوطني، واتفقنا على أن يكون هناك مدرب أجنبي رفقة المدرب الوطني، إضافة إلى استضافة دورة دولية لكرة السلة بدمشق تسبق النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية”.



وعن إمكانية إنشاء قناة رياضية، أكد معلا أن التلفزيون السوري لم يقصر في التغطية التلفزيونية إلا أن الملاعب سيئة، مشيراً إلى أن إنشاء قناة يتطلب تعاوناً من جانب وزارة الإعلام.