فراس الخطيب يعلق على أخبار انضمامه إلى الجهاز الفني للمنتخب السوري

علق لاعب المنتخب السوري السابق فراس الخطيب على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى الجهاز الفني لـ “نسور قاسيون”.



ونفى مساعد مدرب السالمية السابق في تصريحات تلفزيونية تلقيه أي اتصال، للالتحاق بالجهاز الفني للمنتخب السوري الأول.

وكشف الخطيب عدم توقيع التونسي نبيل معلول، على عقد رسمي لتولي مهمة تدريب المنتخب السوري.



وكان الخطيب قد رفض استكمال مشواره كمساعد مدرب لنادي السالمية الشهر الماضي.



يذكر أن موقع “كورة” الرياضي قد أفاد بأن فراس الخطيب سيكون أحد مساعدي المدرب التونسي نبيل معلول، الذي يتفاوض الاتحاد السوري لكرة القدم معه لتولي الدفة الفنية للمنتخب السوري.