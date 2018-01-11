فجوة بين الجنسين في أوجها بين أروقة الـ BBC

فقد وجّه مشرّعون والهيئة المسؤولة عن مكافحة التمييز في بريطانيا أسئلة لـ(بي. بي. سي) ، بشأن استقالة كاري غريسي، محرّرة الشؤون الصينية في المؤسسة.

فقد وجّه مشرّعون والهيئة المسؤولة عن مكافحة التمييز في بريطانيا أسئلة لـ(بي. بي. سي) ، بشأن استقالة كاري غريسي، محرّرة الشؤون الصينية في المؤسسة.