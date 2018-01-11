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فجوة بين الجنسين في أوجها بين أروقة الـ BBC

 

تواجه (هيئة الإذاعة البريطانية) ضغوطاً للإفصاح عن السبب وراء دفعها أجوراً لبعض النساء أقل من رجال يقومون بالوظائف نفسها.

فقد وجّه مشرّعون والهيئة المسؤولة عن مكافحة التمييز في بريطانيا أسئلة لـ(بي. بي. سي) ، بشأن استقالة كاري غريسي، محرّرة الشؤون الصينية في المؤسسة.

غريسي قالت في رسالة مفتوحة إنّها استقالت من منصبها كمديرة لمكتب بكين بسبب «التفاوت الكبير في الأجور مع زملائها الذكور». وكشفت غريسي أنّها كانت تحصل على أجر 182,440 دولار أميركي سنوياً كمديرة لمكتب الصين، بينما يتقاضى جون سوبيل، مدير مكتب أميركا الشمالية مثلاً ما بين 270 ألف و338 ألف دولار.

جاء ذلك بعدما كشفت BBC عن أجور العاملين فيها، الأمر الذي أغضب الكثير من الموظفات بعدما أظهرت تفاوتاً واضحاً بين ما يحصل عليه الرجال والنساء عن قيامهم بوظائف متشابهة.

المصدر: وكالات

 

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