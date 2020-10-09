فتح باب تخزين التفاح ضمن وحدات التبريد في السويداء

أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء عن فتح باب تخزين محصول التفاح ضمن وحدات التبريد التابعة له للمزارعين الراغبين بذلك.



وذكر مدير فرع المؤسسة عاصف حيدر أن الهدف من هذا الإجراء مساعدة المزارعين بإطالة أمد التخزين للحصول على أسعار مناسبة عند بيع المحصول خلال الأشهر القادمة مبينا أن فرع المؤسسة حدد أجرة التخزين للصندوق الواحد بمبلغ 270 ليرة وهي اقل من أسعار وحدات تخزين القطاع الخاص.



كما أكد مواصلة تسويق محصول التفاح من المزارعين ضمن مناطق الإنتاج بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية حيث وصلت الكميات المستلمة لغاية تاريخه إلى 110 أطنان مع تسيير آليات للفرع لبعض مواقع الإنتاج لاستلام المحصول من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض.



ولفت حيدر إلى أن خطة فرع المؤسسة لاستلام المحصول تبلغ 1500 طن من الأنواع القابلة للتخزين وتم تحديدها بناء على القدرة على تصريف الإنتاج ويمكن زيادتها في حال إبرام عقود للتصدير خلال الفترة القادمة مبينا أن صرف أثمان المحصول المسلم يبدأ اعتبارا من منتصف الشهر الحالي وفق الأسعار المعتمدة.



بدوره أشار المزارع سالم خضير من بلدة الكفر خلال تسليمه طنين من التفاح لوحدة التخزين التابعة للفرع إلى وجود أريحية باستلام الإنتاج فيما دعا المزارع أديب أبو مغضب من قرية طليلين بعد تسليمه 3 اطنان إلى تقديم تسهيلات أكبر فيما يتعلق بقيام لجان المؤسسة بتقييم تصنيف التفاح المفروز ضمن مواقع الاستلام.