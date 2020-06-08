فتح التسجيل في برنامج الدكتوراه الأكاديمي بالجامعة الافتراضية

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية أمس افتتاح التسجيل في برنامج الدكتوراه الأكاديمي في اختصاصي الإدارة والمعلوماتية وذلك خلال يومي الإثنين والأربعاء في المركز الرئيسي للجامعة بدمشق.



وتضمن إعلان الجامعة شروط التسجيل وهي أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة في اختصاص الإدارة أو المعلوماتية بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو مراكز البحث أو المعاهد العليا في سورية أو أي درجة علمية يعدها مجلس الشؤون العلمية معادلة لها وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير “دراسات عليا” في اختصاص الإدارة أو المعلوماتية بتقدير جيد جداً على الأقل من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في سورية أو أي درجة علمية يعدها مجلس الشؤون العلمية معادلة لها.



وأشارت الجامعة إلى ضرورة أن يجتاز المتقدم اختبار اللغة الإنكليزية الذي تجريه الجامعة أو ما يعادله من درجات الاختبارات المعيارية العالمية بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من سنتين على تاريخ حصول الطالب على وثيقة الاختبار المعياري.



ومن الشروط أيضاً أن يجتاز المتقدم اختبار المهارات الذهنية الذي تجريه الجامعة وأن يكون قد نشر بحثاً واحداً على الأقل باللغة الإنكليزية في إحدى المجلات أو المؤتمرات العلمية المحكمة ثنائية التحكيم أو حصل على موافقة المجلة أو المؤتمر على النشر “سواء كان النشر خلال مرحلة الماجستير أو بعدها” بحيث ألا يكون قد مضى أكثر من سنتين على تاريخ الحصول على الموافقة على نشر البحث إضافة إلى تقديم مقترح “عنوان وهدف” بحث مقبول.



وأشارت الجامعة إلى أن التسجيل مستمر خلال شهري حزيران وتموز على أن يقدم الطلاب استمارات أبحاثهم قبل تاريخ ال 30 من تموز كحد أقصى مبينة أن تقديم الأوراق الثبوتية يكون بشكل شخصي وذلك ضمن المركز الرئيسي للجامعة بدمشق حيث يسدد الطلاب أجور التسجيل الأولية الخاصة بتقديم الطلبات وامتحانات القبول.



ولفتت الجامعة إلى أن خطط الأبحاث المقدمة ستعرض على اللجنة العلمية وتجري المفاضلة بين الطلاب المتقدمين وفقا لعدة معايير علمية ويتم اختيار الطلاب الأكفأ وفق نتائج التقييم داعية الطلاب الراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل إلى زيارة موقعها الإلكتروني.