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فتاة مصابة بمتلازمة داون تقدم نشرة الأخبار

استطاعت فتاة مصابة بمتلازمة داون من تحقيق حلمها بتقديم نشرة الطقس ليوم واحد على شاشتي قناتين فرنسيتين، بعد حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي جلبت تعاطف الآلاف.
وقالت ميلاني، البالغة من العمر 21 عاماً: إنها تريد أن تثبت للعالم أجمع كم هي قادرة على فعل ذلك، وأقامت حملة لها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ «#melaniepeutlefaire»، فيما معناه: ميلاني تستطيع فعل ذلك، وتمكنت من جمع أكثر من 180 ألف داعم لها في أقل من أسبوع.
كما عبرت على صفحتها، من خلال الحملة التي أطلقتها، أواخر شباط «مرحبا، اسمي ميلاني، وعمري 21 عاماً، أنا مختلفة، ولكن أريد أن أثبت للجميع أنني أستطيع فعل الكثير من الأشياء»، مضيفة بأنها بحاجة إلى 100 ألف إعجاب من أجل النجاح في تحقيق حلمها.
وغردت مقدمة نشرة الطقس على قناة «France2TV»، كلواي نابيديان، عبر حسابها قائلة: «نتطلع لمقابلتك ميلاني، ونحن سعداء جداً بالترحيب بك في قناتنا»، كما كتبت قناة BFTMV عبر حسابها الرسمي «نحن في انتظارك».

وكالات

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