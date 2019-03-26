فايننشال تايمز: قرار ترامب حول الجولان المحتل سابقة خطيرة

أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي يمثل سابقة خطيرة وتجاهلاً للأعراف والقوانين الدولية.



وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي أمس حمل عنوان تحرك ترامب بشأن الجولان يشكل سابقة خطيرة أنه وبعد أيام من عدوان عام 1967 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 242 وحدد فيه موقفه من الأراضي العربية التي احتلتها “إسرائيل” وأكد عدم قبول الاستيلاء على أراضي الغير بواسطة القوة وأن السلام العادل والدائم يجب أن يستند إلى مبادئ تشمل انسحاب “القوات الإسرائيلية” من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة وظل هذا الموقف أساساً للمحادثات اللاحقة بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي.



وقالت فايننشال تايمز وأتى ترامب اليوم ليظهر من جديد استخفافه بشكل متهور بالأعراف الدولية من خلال الإعلان أن واشنطن يجب أن تعترف بضم الجولان السوري إلى “إسرائيل”.



وتساءلت الصحيفة كيف يمكن للرئيس الأميركي الذي ادعى بأنه سيحقق الاتفاق النهائي الذي ينهي الصراع العربي الإسرائيلي أن يتوقع الاحترام في المنطقة في الوقت الذي ينتهك هو نفسه القانون الدولي.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الجولان بموجب القرار 242 هو أرض سورية احتلتها “إسرائيل” عام 1967 والمجتمع الدولي رفض عام 1981 قرار “إسرائيل” فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل فيما اعتمدت الإدارات الأميركية السابقة نهجا يقوم على أن حل هذه القضية يجب أن يكون عبر المفاوضات.



واختتمت الصحيفة قائلة إن سياسة ترامب المعيبة بشأن الشرق الأوسط تركز فيما يبدو على انتقاد إيران والتودد إلى الحكومة اليمينية في “إسرائيل” وجني الدولارات من السعودية.