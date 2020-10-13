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فارس شهابي : أردوغان وراء إشعال عدة حرائق في الساحل السوري بوقت واحد!

اتهم رجل الأعمال الحلبي فارس شهابي، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، والعضو السابق في مجلس الشعب السوري، تركيا بإشعال الحرائق في عدة مناطق سورية ساحلية.


 أكد الشهابي عبر تغريدة في حسابه بتويتر أن أردوغان هو من يشعلل الحرائق في سوريا، وقال الشهابي في تغريدته: “يبدو ان اردوغان و بيادقه الثورجية وراء إشعال عدة حرائق في الساحل السوري بوقت واحد”.


فارس شهابي : أردوغان وراء إشعال عدة حرائق في الساحل السوري بوقت واحد!وأضاف: “اهالي بلوران ريف اللاذقية يشاهدون بالعين طائرات مسيرة تركية تشعل جبال بلوران”.