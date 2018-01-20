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فادي صبيح بطل “عزف منفرد” لـ عبد اللطيف عبد الحميد

 

يستعد الفنان السوري فادي صبيح لبطولة الفيلم السينمائي الجديد “عزف منفرد” تأليف وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

ويشارك صبيح في بطولة الفيلم كل من الفنانتين أمل عرفة ورنا شميس والذي يحكي قصة عازف كونترباص محترف تضطره الحرب للعزف في ظروف صعبة.

وكان صبيح شارك العام الماضي في بطولة فيلم “ماورد” للمخرج أحمد إبراهيم أحمد وسيناريو الكاتب سامر محمد اسماعيل المأخوذ عن قصة للكاتب محمود عبد الواحد “عندما يقرع الجرس” ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

 

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