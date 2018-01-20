فادي صبيح بطل “عزف منفرد” لـ عبد اللطيف عبد الحميد

ويشارك صبيح في بطولة الفيلم كل من الفنانتين أمل عرفة ورنا شميس والذي يحكي قصة عازف كونترباص محترف تضطره الحرب للعزف في ظروف صعبة.

ويشارك صبيح في بطولة الفيلم كل من الفنانتين أمل عرفة ورنا شميس والذي يحكي قصة عازف كونترباص محترف تضطره الحرب للعزف في ظروف صعبة.