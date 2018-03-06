فاجعة تهز حلب.. مبنى سكني ينهار فوق رؤوس 3 عائلات

توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة فيما تم إنقاذ شخص رابع ولا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق

اليوم في حي الصفا بحلب حيث تعمل فرق الدفاع المدني ومجلس المدينة على رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين.





وبيّن مصدر في مديرية الدفاع المدني أنه تم انتشال جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة من تحت الأنقاض وهم أب وأم وابنهم فيما تم إنقاذ الابن الثاني وحالته مستقرة موضحاً أن العمل مستمر لحين استكمال رفع وترحيل الانقاض.





ونوّه عدد من الأهالي إلى أن البناء السكني كان مأهولاً بشكل جزئي حيث تقطنه 3 عائلات فقط موزعة على الطابقين الأول والرابع منه مبينين أنه من المرجح أن يكون 5 أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض.





إلى ذلك اطلع محافظ حلب حسين دياب على اعمال رفع أنقاض البناء المنهار في حي الصفا وتابع عمل فرق الدفاع المدني ومجلس المدينة مؤكداً ضرورة سرعة العمل وبذل كل الجهود لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.





ولفت محافظ حلب إلى أنه تم على الفور تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب انهيار المبنى وتكليف لجنة السلامة العامة بالكشف على الأبنية المحيطة وتحديد السبب الدقيق لانهيار المبنى مضيفاً إنه سيتم اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المقصرين أو المهملين في عملهم ولن يتم التساهل مطلقاً مع أي شخص أو جهة تقصر في مسألة حفظ سلامة المواطنين.







