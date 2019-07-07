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غياب سورية عن مؤتمر دولي يحرمها من تصدير زيتها!

شكل غياب الفريق السوري الفني عن حضور الاجتماع الدولي الخاص بلجنة الدهون والزيوت الخاصة بدستور الغذاء عن إقصائه من ضمن قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالمياً، مع العلم أن سورية حتى خلال الأزمة الحالية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاجه.


وأكد مصدر حكومي مسؤول مختص بالشأن أنه رغم دعوة سورية لحضور الاجتماع بداية العام الحالي في ماليزيا إلا أن كتاب مجلس الوزراء جاء بعدم الموافقة على سفر الفريق الفني بعدما جاء الرد على موافقات السفر بحجة الترشيد لعمليات الإيفاد الخارجي، مشيراً إلى أن عدم الموافقة على السفر جاءت قبل فترة قصيرة من السفر ما أعاق القطاع الخاص أيضاً من المشاركة.


و أشار المصدر إلى أنه تم تكليف موظفي القنصلية السورية في ماليزيا وهم غير مختصين أو فنيين لحضور الاجتماع الفني بمواصفات زيت الزيتون، معتبراً أن غياب الفريق الفني السوري خلال الاجتماع ليدافع عن خصائص زيت الزيتون السوري وتوضيحها وضرورة ذكر وتعديل النقاط ضمن مشروع المواصفة الخاصة به فتم إقصاء زيت الزيتون السوري من ضمن قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالمياً.

 


علي محمود سليمان _الوطن أونلاين