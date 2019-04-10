غوغل يعرف كل شيء عنك.. إليكم التفاصيل

أصبحت شركة “غوغل” موجودة في كل مكان في حياة الناس، سواء كنت تعتمد على أنشطة الإنترنت الأساسية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو تستخدم خدماتها للتنقل. لدرجة أنّ “غوغل” أصبح فعلياً يعرف عنك أكثر مما تعرفه عن نفسك، ومن المهم الإشارة الى أنّ معظم الأشياء التي يعرفها المحرك عنك، هي فقط بعد منحك الإذن للقيام بذلك.



وبهذه الطرق يعرف بها “غوغل” كل شيء عنك:



* من خلال كل ما بحثته على “غوغل”.



* من خلال ميزة موقع الخرائط.



* من خلال متجر “بلاي ستور”، أي كل ما بحثت عنه وكل التطبيقات التي قمت بتنزيلها على الهاتف.



* من خلال الصور التي قمت بالضغط فوقها وتخزينها.



* من خلال “Google Chrome”، أي جميع مواقع الويب التي قمت باستعراضها.



* من خلال “Android”، أي ما يتعلق بطراز الهاتف وعدد الأجهزة التي إستخدمتها.



* من خلال “Gmail”، وخصوصاً المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتبادلها.



* من خلال الأشخاص الذين تتحدث معهم أكثر أو تتواصل معهم بشكل متكرر عبر “Gmail”.



– من خلال YouTube: عدد مقاطع الفيديو التى شاهدتها خلال شهر واحد