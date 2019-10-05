غوغل.. وميزة خاصة بـ كلمات المرور

قد يكون لدى العديد من المستخدمين أكثر من 10 حسابات على الإنترنت، ومع ذلك يستخدمون نفس كلمة السر، فوفقاً لاستطلاع صدر عن "​غوغل​"، فإن 75% من الأميركين يشعرون بالإحباط من اضطرارهم حفظ كلمات المرور الخاصة بهم.



وبحسب ما ذكره موقع "TechXplore" الأميركي، لحل هذه المشكلة قررت "غوغل" إطلاق ميزة جديدة تسمى "فحص كلمة المرور" إلى متصفحها "كروم"، والتي يمكن أن تحذر المستخدمين إذا كانت كلمة السر الخاصة بهم متوقعة وسهل الوصول إليها، أو مستخدمة بالكثير من الحسابات الأخرى، كما تتيح الميزة أيضاً معرفة اكتشاف "غوغل" كلمات السر التى تم اختراقها من خلال جهة خارجية.





وأوضح استطلاع لـ"غوغل" أن 27% حاولوا تخمين كلمة سر شخص آخر، و 17% منهم قاموا بالتخمين الصحيح، وذلك بسبب أن 24% من الأميركين يستخدمون كلمات مرور سهلة وبسيطة مثل "abc123" أو "Password" أو "123456" أو أعياد ميلادهم، أو اسم اي حيوان أليف وهكذا.