غوغل كروم تحذر: لا تنقر على هذه الروابط وإلا ستُسرق أموالك!

على الرغم من أن “كروم” يعد أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم، إلا أنه قد لا يكون آمنا كما يعتقد الكثيرون.

وظهرت سلسلة من الروابط الضارة في متجر “غوغل كروم” عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات والإضافات للمتصفح.



وتظهر الروابط وكأنها “أفلام مجانية” مثل “Black Panther” و”Rampage” و”Avengers: Infinity War”، وفقا لمدونة “TorrentFreak” التي كانت أول من رصد المشكلة.

وعند النقر على أحد الروابط، فإنها تنقل المستخدم إلى ما يشبه الصفحات التي يمكن من خلالها مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت، في “Full HD Online 4K”.

إلا أن الصفحة في الواقع هي عملية احتيال، حيث تقوم بإعادة توجيه المستخدم إلى منصة تسمى “vioos.co”، وبمجرد النقر على زر التشغيل، فإنه يعيد توجيه المستخدم مرة أخرى إلى منصة أخرى تسمى “Zumastar”، والتي تطلب إنشاء “حساب مجاني” للوصول إلى “التنزيلات والبث غير المحدود” للأفلام.

وكشفت مدونة “TorrentFreak” أنها لم تتابع عملية التسجيل، إلا أن عددا من المستخدمين الذين واصلوا العملية، أبلغوا عن نقص أموال من بطاقاتهم الائتمانية.

وما يزال عدد أولئك الذين سرقت أموال من بطاقاتهم الائتمانية غير واضح، حيث قالت “TorrentFreak” إنه عندما اكتشفت هذه الروابط الضارة يوم الأحد، كان يوجد “في الرابط” المزيف لفيلم “Rampage” نحو 2196 مستخدما، فيما كان هناك أكثر من 1800 مستخدم في رابط فيلم “Black Panther”.

لذلك، يبدو أن عدد المستخدمين الذين وقعوا ضحية لهذه الروابط المزيفة، مثير للقلق، وأشارت “TorrentFreak” إلى أنه “من الحكمة دائما أن نتجنب أي شيء يحمل عبارة (الفيلم الكامل) بالعنوان، حيث من النادر الوثوق بتلك الروابط”.



المصدر: ذي صان