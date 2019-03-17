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غوغل تنوقف عن إنتاج الحواسيب الشخصية واللوحية

نقل موقع "Business Insider" عن مصادر في شركة غوغل أخبارا تفيد بأن الشركة عازمة على التخلي عن إنتاج الحواسيب الشخصية واللوحية.


وأشار الموقع إلى أن "غوغل" سرّحت العشرات من موظفي قسم "Create" المتخصص بتطوير التقنيات الخاصة بالحواسب، ووجهتهم لإيجاد وظائف جديدة لهم في أقسام شركة "Alphabet" القابضة.


ويرى بعض الخبراء في سوق الإلكترونيات أن فشل "غوغل" في بيع حواسيب "Pixelbook" هو السعر المرتفع لهذه الحواسيب، والذي يبلغ 1000 دولار تقريبا، فيما تباع الحواسيب الشبيهة بها في الأسواق بنصف هذا المبلغ.

 

 


المصدر: RT