غوغل تطور نظام تشغيل جديد يعرف ب Fuschia

لم تعلن "غوغل" بعد دور نظامها الجديد "فوشيا"، وما يفترض أن يقوم به، ولكن الشركة بدأت باختبار نظامها الثالث بعد الاندرويد وكروم على الحاسب المحمول Google PixelBook.





لدى "غوغل" حالياً نظامان تشغيليان في السوق، وهما نظاما Chrome OS والاندرويد، ونظام التشغيل الأول مصمم للحواسب المحمولة، في حين تم تصميم نظام التشغيل الثاني للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومختلف الأجهزة الأخرى.





والمعروف عن شركة "غوغل" أنها لم تسمح سابقاً باحتلال أي منتج السوق بمفرده بل كانت دائماً تسعى الى منافسة رائدي الخدمات مثلما قامت مع ياهو و​أمازون​ وأبل وغيرها. وها هي الآن تسعى لمنافسة ​مايكروسوفت​ بنظام التشغيل الأكثر استخداماً في العالم ويندوز بتطويرها لنظام تشغيل جديد يعد الثالث لها تحت اسم Fuschia.





لم تعلن "غوغل" بعد دور نظامها الجديد وما يفترض أن يقوم به، ولكن وفقاً لتقارير جديدة، يبدو أن الشركة بدأت الآن اختبار نظام Fuchsia OS على الحاسب المحمول Google PixelBook. وهذا وفقاً لمنشور للمنصة حيث تمت إضافة صفحة جديدة حول تثبيت نظام Fuchsia OS على هذا ​الحاسوب​.





"فوشيا" مبني على نواة نظامين هما Magenta وLittleKernel، الأولى معدة للتشغيل على الأجهزة التي تتميز بمساحة معالجة كبيرة مثل الموجودة في ​الهواتف الذكية​ والحواسب اللوحية أو حتى المكتبية والمحمولة، في حين أن LittleKernel معدة للعمل على الأجهزة ذات موارد المعالجة المحدودة والتي لا تتعامل مع أجهزة كثيرة على اللوحة الأم، وهذه أجهزة مثل الساعات الذكية أو المساعدات الرقمية.





وقام فريق "فوشيا" باختيار جهاز غوغل بيكسل بوك الذي يعمل بنظام التشغيل كروم كجهاز معتمد لتجربة هذه النسخة من "فوشيا"، مما جذب العديد من محبي التكنولوجيا لشراء هذا الجهاز ليقوموا بتجربة نسخة فوشيا لعام 2018.



