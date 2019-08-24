"غوغل" تطرح ميزة متطورة جدا للبحث في الصور

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، عن طرحها لميزة جديدة، خلال شهر آب الجاري، تساعد مستخدميها في البحث داخل مكتبة "صور غوغل" (Google Photos) عن النص الذي يظهر داخل الصور ولقطات الشاشة.



كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين، بعد إجراء عملية البحث عن النص، نسخه ولصقه بسهولة، داخل ملاحظة أو مستند أو نموذج باستخدام (Google Lens)، حسبما أوضحت " غوغل " في تغريدة لها.



كما يمكن من خلال تلك الميزة، توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى ملصق كلمة مرور جهاز التوجيه والاتصال تلقائيا بشبكة الإنترنت اللاسلكية ( واي فاي )، عن طريق البرنامج الذي يقرأ كلمة المرور، ويفهم أنك تريد الاتصال بالشبكة التي تستخدمها.