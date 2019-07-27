غوغل أعلنت تطبيق GALLERY GO الجديد لإدارة الصور

أعلنت غوغل اليوم عن تطبيق” Gallery Go” الجديد لإدارة الصور أو مايعرف بالمعرض، وهو نسخة صغيرة أو مخففة من تطبيق الصور الشهير غوغل فوتوز” Google Photos” إذا جاز التعبير.



والفكرة الاساسية هي تنظيم الصور وترتيبها في مجلدات والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي للتعرف عليها وفرزها من دون الحاجة للاتصال بالانترنت، وكل هذا في تطبيق صغير بحجم 10MB فقط اي انه لايحتاج الى سعة تخزين عالية.



ويعتبر تطبيق “Gallery Go ” موجها للاجهزة الرخيصة بمواصفات ضعيفة والمنتشرة بكثرة في الدول النامية، حيث تم إطلاقه أولا في دولة نيجيريا، ثم توفر التطبيق للجميع بدءا من اليوم.



ويستطيع هذا التطبيق القيام بالكثير من الاشياء التي يقوم بها تطبيق “Googlephotos” مع خيارات وأدوات بسيطة للتعديل على الصور واضافة بعض الفلاتر إضافة إلى دعم الذاكرة الخارجية، وهو متوفر لجميع مستخدمي هواتف اندرويدبنظام 8.1 وأعلى حاليا.