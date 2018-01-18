غوتيريس يدعو لاستئناف محادثات جنيف دون شروط مسبقة
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التأكيد أن لا حل عسكرياً للأزمة في سورية داعياً إلى استئناف محادثات جنيف من دون شروط مسبقة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس: إن حل الأزمة في سورية لن يكون إلا عن طريق الحوار بإيجابية.
واختتمت الجولة الثامنة للحوار السوري- السوري في جنيف في الرابع عشر من الشهر الماضي، إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا مازال ينظر في قرار المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.
المصدر: وكالات
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