غوتيريس يدعو لاستئناف محادثات جنيف دون شروط مسبقة

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التأكيد أن لا حل عسكرياً للأزمة في سورية داعياً إلى استئناف محادثات جنيف من دون شروط مسبقة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس: إن حل الأزمة في سورية لن يكون إلا عن طريق الحوار بإيجابية.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس: إن حل الأزمة في سورية لن يكون إلا عن طريق الحوار بإيجابية.