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غوتيرس: عملية السلام في سورية وصلت مرحلة مهمة بعد عقد مؤتمر سوتشي

 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن عملية السلام في سورية وصلت إلى مرحلة مهمة بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والتوافق بين المشاركين على مخرجاته.

وأشار غوتيرس، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعه، إلى ما نص عليه الاتفاق في سوتشي من تشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان ديمستورا سيعمل انطلاقا من نتائج مؤتمر سوتشي بما يسهم في دفع عملية السلام في جنيف.

المصدر : وكالات

 

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