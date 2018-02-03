غوتيرس: عملية السلام في سورية وصلت مرحلة مهمة بعد عقد مؤتمر سوتشي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن عملية السلام في سورية وصلت إلى مرحلة مهمة بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والتوافق بين المشاركين على مخرجاته.

وأشار غوتيرس، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعه، إلى ما نص عليه الاتفاق في سوتشي من تشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.