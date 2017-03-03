غواصة صينية مأهولة تجري اول استكشاف لشمال غرب المحيط الهندي هذا العام

وصلت غواصة “جياولونغ” الصينية المأهولة إلى عمق 3117 مترا تحت سطح البحر خلال قيامها بمهمة استكشافية هي الأولى من نوعها هذا العام في شمال غرب المحيط الهندي.



ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن “يوي هونغ جيون” المسؤول عن مهمة الاستكشاف قوله.. “إن الغواصة أجرت اختبارات شاملة وجمعت مجموعة من العينات بما فيها 2ر4 كيلوغرامات من مادة الكبريتيد و7ر18 كيلوغراما من البازلت و16 ليترا من الماء في أعماق البحار”.



وستقوم الغواصة خلال رحلتها المقررة ل”124″ يوما بمهمة استكشاف في بحر الصين الجنوبي وخندق ياب شمال غرب المحيط الهادي.



يشار الى أن الغواصة جياولونغ التي كان يطلق عليها من قبل اسم التنين الأسطوري وصلت إلى عمق 7062 مترا تحت سطح البحر في المحيط الهادي في خندق ماريانا في شهر حزيران عام 2012.

وكالات