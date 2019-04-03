غمر أراض زراعية وإغلاق طرقات في ريفي جبلة وبانياس جراء الأمطار الغزيرة

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية إلى ارتفاع منسوب المياه فوق مستوى قنوات الري وسواقي المياه في ريف جبلة الأمر الذي تسبب بغمر أراض زراعية ودخولها إلى عدد من منازل المواطنين في بلدية البرجان وقرى الأشرفية والعيدية المحاذية لقنوات الري إضافة إلى قطع بعض الطرقات الرئيسية في بلدية رأس العين لمدة ساعتين تقريباً.



وأوضح مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس نبيل حسن في تصريح لمراسل سانا أن ورشات المديرية عملت مباشرة على فتح عبارات المياه ومعالجة الاختناقات في أكثر من موقع لتصريف المياه باستخدام 4 بواكر للمديرية واثنين لمؤسسة مياه الشرب وباكر لبلدية رأس العين مع آليات أخرى لرفع الضرر بالسرعة المطلوبة.



وشملت المواقع التي تم العمل بها في سوكاس وعرب الملك والعقيبة مع تقاطع قناة الري و3 عبارات في قرية العيدية وعند جسر سكيداني على نهر الشراشير والغنيمية وتقاطع نهر ديزين مع قناة المنسوب 50 وساقيتي دوير الخطيب والحويز مع تعزيل “الهارب للقناة 50” باتجاه نهر السخابة إضافة إلى تصريف مياه القناة 26 باتجاه نهر أبو بعرا وتحويل سيفونات الحويز على القناة 50 ومعالجة الاختناقات في منطقة القلوع في بانياس بريف طرطوس.



كما عملت ورشات مديرية الخدمات الفنية في مواقع أخرى على معالجة اختناقات في عدد من قنوات الري بحسب مديرها المهندس وائل الجردي الذي لفت إلى أن ورشات المديرية عملت على تعزيل قنوات ري مجاورة لطريق العيدية رأس العين وقناة متعامدة مع طريق جبلة بانياس وقناة ري مجاورة لثانوية راس العين وقناة ري في قرية البندوقية باستخدام تركسات وباكر مبيناً أن المديرية أنهت معالجة الاختناقات بشكل كامل.



ولفت رئيس بلدية رأس العين زهير مرعي إلى أن غزارة المياه أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في السواقي وقطع طريق اللاذقية جبلة بانياس القديم في منطقة سوق هال البلدة إضافة إلى طريق في منطقة الصومعة وآخر باتجاه المدرسة الثانوية ضمن البلدة مشيراً إلى أن آليات المحافظة وبالتعاون مع بعض الجهات العامة فيها عملت على الفور على اتخاذ اجراءات استثنائية لتصريف المياه الأمر الذي أدى إلى فتح الطرقات التي أغلقت لمدة ساعتين تقريباً ولم يتم تسجيل أضرار زراعية أو في منازل المواطنين ضمن البلدة.



من جهته لفت رئيس بلدية البرجان معين أبو غبرة إلى تضرر شبكة الصرف الصحي نتيجة غزارة المياه وعدم قدرتها على التصريف في أكثر من موقع إضافة إلى دخول المياه إلى 4 منازل سكنية في البلدة تقع بمحاذاة قناة الري ومنازل أخرى في العيدية والأشرفية أدنى من منسوب الطريق مع غمر أراض زراعية في هذه البلدات مشيراً إلى أن المحافظة كلفت على الفور مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحصر الأضرار الزراعية.



وفي مدينة بانياس بطرطوس أدت الهطولات المطرية الغزيرة خلال اليومين الماضيين إلى فيضان بحيرة نهر السن وغمر الأراضي الزراعية المجاورة.



وبين غياث داوود رئيس الرابطة الفلاحية في مدينة بانياس أن المياه غمرت ما يقارب الـ 800 دونم في قرية القلوع والمزارع التابعة لها تضم عدداً من الأنفاق البلاستيكية والزراعات المكشوفة مثل الباذنجان والبندورة والملفوف والذرة مشيراً إلى أن الغمر وصل إلى ارتفاع متر في بعض المناطق.

سانا