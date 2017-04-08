غلاف جوي حول كوكب يشبه الأرض

أعلن علماء فلك عن اكتشافهم، للمرّة الأولى، غلافاً جوياً حول كوكب يشبه الأرض. وعكف العلماء على دراسة الكوكب، المعروف بـ GJ 1132b، ووجدوا أن حجمه يبلغ 1.4 من حجم الأرض وأنه يبعد عنها 39 سنة ضوئية، وفق ما نقل موقع «هيئة الإذاعة البريطانية» عن دورية Astronomical Journal The التي نشرت النتائج والتابعة لـ «الجمعية الفلكية الأمريكية».



ورصد العلماء أن هناك طبقات سميكة من الغازات تحيط بهذا الكوكب مكونة إما من الماء أو من غاز الميثان أو مزيجا من الاثنين.

ويعد اكتشاف الغلاف الجوي حول هذا الكوكب خطوة مهمة في إطار البحث عن وجود حياة خارج نظامنا الشمسي، فيما يستبعد العلماء أن يكون هذا الكوكب مأهولا بالسكان، لأنّ درجة حرارة سطحه تبلغ 370 درجة مئوية.

وقال المشرف على البحث، جون ساوثورث، من جامعة «كيلي» البريطانية إن «أعلى درجة حرارة يمكن للإنسان أن يعيش فيها على سطح الأرض هي 120 درجة مئوية».

وكان هذا الكوكب قد اكتشف في عام 2015، واستطاع الباحثون باستخدام تلسكوب في المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي دراسته ومراقبة كيف حُجب عنه بعض الضوء من قبل نجمه عندما دار أمامه. وأفاد الباحثون كذلك بأنّ الغلاف المحيط بالكوكب الشبيه بالأرض «يحتوي إما على البخار أو الميثان».

وكالات