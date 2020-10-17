غضب واسع داخل "الشيوخ الأمريكي" بعد استخدام أنقرة لـ منظومة S-400

ندد أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس، بتجربة تركيا الصاروخية لاختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.



وقال روبرت مينينديز، أكبر عضو ديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية : "الاختبار الذي أجرته تركيا اليوم لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لا تردعها مناشدات بسيطة من إدارة ترامب".



وأضاف: "أردوغان لا يرد إلا على الأفعال وليس الأقوال"، واصفاً تقارب الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه تهديد خطير على الأمن القومي الأمريكي.



وأشار مينينديز في بيان إلى أنه "ينبغي معاقبة تركيا فوراً على شراء واستخدام هذه المنظومة".



من جهته، وصف السيناتور "جيم ريش"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التجربة التركية بأنها "سلوك غير مقبول" من بلد عضو بحلف شمال الأطلسي، ن=معتبراً أن الخطوة تلحق الضرر بالحلف وتشكل خطراً مباشراً على برنامج الطائرة إف-35.



وكان تسجيل مصور محلي قد أظهر إطلاق صاروخ على ساحل تركيا المطل على البحر الأسود حيث من المتوقع أن يختبر الجيش منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.



وظهر في التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية عمود رفيع من الدخان يرتفع نحو السماء، وفي الأيام الماضية أصدرت تركيا إخطارات تفيد بفرض قيود على المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق.