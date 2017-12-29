غسان مسعود: عودة المسرح إلى صباه

تجمع المسرحية نخبة من النجوم السوريين المعروفين محلياً وعربياً، اختارهم مسعود بعنايةٍ. إذ يقول: «لقد قمت بكاستنغ (اختيار ممثلين) حقيقي لإختيار أبطال هذا العمل، بعضهم أعرفهم بشكل شخصي، بعضهم عمل معي من قبل، وبعضهم لم يفعل». وقع إختيار مسعود بدايةً على الممثلة المعروفة ديما قندلفت لتأدية دور المخرجة في العمل، فيما يؤدي دور البطولة أمامها محمود نصر الذي أدى بإحترافٍ في مسلسل «الندم» واستطاع جذب الجمهور. لكن غسان مسعود يرفض «البطولة» المطلقة. يخبرنا بأنَّ «العمل قائم على بطولة جماعية، ليس هناك أبطال أفراد فحسب، هناك عمل متكامل الجميع أبطالٌ فيه». نشاهد في العمل لجين إسماعيل وأيمن عبدالسلام، الثنائي الذي يمكن اعتباره من أبرز الوجوه السورية الشابة. اسماعيل الذي عرفه الجمهور كثيراً عبر فيلم «رد القضاء» لنجدت اسماعيل أنزور، الذي صوّر بطولات رجال سجن حلب المركزي أمام هجمات الإرهابيين التكفيريين. أما عبدالسلام، فهو ذو الشخصية المحببة التي حفظها الجمهور العربي في مسلسل «الحقائب». ويأتي مصطفى المصطفى (يذكره الجمهور في دور الشرطي مزين من «باب الحارة» في جزءيه 8 و9) ليكمل الإطار الشبابي في العمل. المصطفى غيّر شكله هنا، فحلق شعر رأسه وكث لحيته. نسائياً، وبخلاف ديما، تحضر ثلاث نجمات سوريات: ناظلي الرواس وروبين عيسى وراما العيسى. في الإطار عينه لا يمكن نسيان الدور الكبير ولو كان صغير الحجم للممثل القدير غسان عزب الذي يمكن اعتباره «جوكر» مجمل الأعمال السورية. إذ يستطيع التلوّن وأخذ أدوار متعددة، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة، وهو يؤدي في المسرحية دور «حارس المسرح» وهو في الوقت عينه مساعد المخرج (أي مساعد غسان مسعود) في الواقع.