غزال إلى نهائيات الوثب العالي ورجال السلة إلى ربع النهائي في دورة الألعاب الآسيوية

تأهل بطلنا العالمي مجد الدين غزال إلى نهائيات منافسات مسابقة الوثب العالي في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في أندونيسيا، كما تأهل منتخبنا بكرة السلة للرجال لدور ربع النهائي في الدورة ذاتها.

واستطاع غزال تخطي الدور التصنيفي للمجموعة الثانية وتجاوز الرقم التأهيلي بسهولة بعد وثبه 215 سم، علماً أن الدور النهائي سيقام يوم الاثنين القادم الساعة الثالثة عصراً.

وفي مسابقة كرة السلة، تأهل منتخبنا الوطني للرجال إلى الدور ربع النهائي رغم خسارته أمام نظيره الإيراني بنتيجة 55 – 68 نقطة.

وانتهى الربع الأول لإيران 16- 9 نقطة فيما تقدم منتخبنا في الربع الثاني 15-14 نقطة وعاد المنتخب الإيراني للتقدم في الربع الثالث 22 – 14 نقطة، ليعود التفوق لمنتخبنا في الربع الأخير 17- 16 نقطة.

و يحصل بذلك منتخبنا على المركز الثاني خلف إيران ضمن المجموعة الثانية التي تضم الإمارات التي انسحبت من البطولة حيث ينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من دور المجموعات.

وأنهى منتخبنا الوطني لكرة السلة 3 ضرب 3 للذكور دون 23 عاماً مشاركته في الدورة بعدما حل ثالثاً في المجموعة الثالثة، بخسارته أمام اليابان 21-13 نقطة وأمام منتخب قطر 7 – 17 نقطة وفوزه على نيبال 21-19 نقطة وعلى الأردن 21-19 نقطة، وتصدرت اليابان الترتيب بالنقاط الكاملة 8 من 8 وحلت قطر ثانية بـ 7 نقاط ثم منتخبنا بـ 6 نقاط فنيبال 5 وأخيراً الأردن 4 نقاط.