غزارة الأمطار تتسبب بانهيار منزل ومدجنة في ريف اللاذقية

تسببت الهطولات المطرية الغزيرة والمستمرة في محافظة اللاذقية بانهيارات ترابية واسعة امتدت إلى مساحة وصلت إلى 7 دونمات تقريباً في بلدة فديو في ريف اللاذقية، حيث تهدم منزل من ثلاثة طوابق ومدجنة فارغة قريبة منه في مزرعة الجرينات بدون تسجيل أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.



صلاح حمدان الذي يستأجر المنزل مع اثنين من أبنائه وعائلتهما ويعمل في الأرض المحيطة به، قال “منتصف الليلة الماضية سمعت أصوات توحي بتصدع مبنى المدجنة القريبة من المنزل”، مضيفاً: “عند خروجي من المنزل لاحظت حدوث تفسخات، ناهيك عن سماع أصوات خفيفة في أرضية بناء المنزل نفسه تنذر بقرب انهياره ما دفعني إلى إخلائه على الفور”.



وتابع حمدان: “الحمد الله تمكننا من الخروج بأمان قبل أن تخفس الأرض المحيطة بالمنزل بكاملها وتتسبب بحدوث هذا الانهيار في المنزل، وقبل أن نتمكن من إخراج مقتنياتنا الشخصية”.



بدوره، قال رئيس بلدية فديو المهندس سليم صقر : “تسببت الأمطار الغزيرة والمستمرة بحدوث عدة انهيارات ترابية في الأراضي الواقعة بين بلدية فديو وبلديتي الشلفاطية ومزار القطرية نتيجة الأمطار الغزيرة، مبيناً أن حوالي 7 دونمات تضم منزلاً ومدجنة خفست بأكملها بأعماق تتراوح بين 3 أمتار و 10 أمتار ما أدى إلى تضرر البناء السكني مع المدجنة.



وأشار صقر إلى أنه منذ أكثر من أسبوعين تشهد المنطقة هطولات مطرية غزيرة وخاصة في المنحدرات الجبلية حيث تشكلت السيول، وباعتبار أن المنزل والمدجنة تقعان عند أسفل المنحدر فقد تصدعا بسبب تشكل السيول.



وأكد صقر أنه منذ ثلاثة أيام أنذر المستأجر بأن المنزل آيل للسقوط في أي لحظة، وأنه يجب عليه اخلائه قبل سقوطه، وبالفعل خرج المستأجر مع عائلته قبل انهيار المنزل حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.



وكان محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وقائد الشرطة اللواء نبيل الغجري قد تفقدا الأضرار الناجمة عن انهيار التربة والأضرار التي لحقت بالمنزل والمدجنة، كما كلف الوحدة الإدارية بالتعاون مع الوحدة الشرطية بالناحية لإجراء ضبط معلومات بالحادثة وبيان الأضرار والعائدية لمالكيها وفق القوانين الناظمة.



الجدير بالذكر أنه جراء العاصفة الرعدية والمطرية التي تأثرت بها محافظة اللاذقية أدت إلى تشكل السيول وخاصة على طريق أوتستراد اللاذقية حلب – الصناعة والتي نجم عنها غمر معمل سادكوب للغاز بالمياه وانجراف أعداد كبيرة من أسطوانات الغاز المنزلي خارج المعمل باتجاه الأوتستراد والطريق العام والمناطق المحيطة لمسافة 3 كم.



باسل يوسف