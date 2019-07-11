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غروسبيتش: الإعلام الغربي يتجاهل مسألة دعم واشنطن للإرهابيين في سورية

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد سورية تستهدف شعبها وتتسبب بمعاناته.


وأشار غروسبيتش  في براغ إلى أن الإعلام الغربي يتجاهل مسألة سيطرة الإرهابيين بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي على بعض حقول النفط في سورية كما يتم تجاهل حرق بعض حقول القمح من قبل جهات عميلة لواشنطن بشكل مقصود “الأمر الذي يمثل عارا”.


ولفت إلى أن سورية صمدت ببسالة على مدى أكثر من ثماني سنوات بوجه ما تعرضت له من حرب كونية استخدم فيها الإرهاب وتنظيماته المدعومة من بعض دول الغرب ودول عربية وإقليمية أداة لتنفيذ مخططات خارجية.