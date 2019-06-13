غرق ناقلة نفط بعد إنقاذ 44 بحارا من السفينيتن المنكوبتين ونقلهم إلى ميناء جاسك الإيراني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن ناقلة النفط "فرونت ألتايير" غرقت في خليج عمان، فيما تم إنقاذ 44 بحارا من طاقمي السفينيتن المنكوبتين ونقلهم إلى ميناء جاسك جنوب إيران.



وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن إحدى ناقلتي النفط كانت ترفع علم جزر مارشال، ومحملة بالإيثانول وتتجه من قطر نحو تايوان، وطاقمها يتكون من 23 بحارا، والناقلة الثانية "كوكاكا ريدجس"، كانت ترفع علم باناما ومحملة الميثانول، وطاقمها متكون من 21 بحارا وكانت متجهة من السعودية نحو سنغافورة.



كذلك ذكرت وكالة "رويترز" أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، صباح اليوم الخميس.



وأعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ومقره في البحرين، أن قواته تساعد ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لحادث اليوم الخميس في خليج عمان.



ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الأسطول الخامس، جوشوا غراي، أن القوات الأمريكية تلقت ندائي استغاثة في الساعة 6:12 و7:00 صباحا.



وفي وقت سابق أعلنت البحرية البريطانية أنها على علم بحادث وقع في خليج عمان بالقرب من الساحل الإيراني.



وقالت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر محلية عمانية إن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.



المصدر: رويترز