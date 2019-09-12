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غرق ثلاثة أطفال أثناء السباحة بنهر الفرات في الرقة

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم بعد غرقهم في إحدى قنوات الري التابعة لنهر الفرات، في الريف الشرقي لمحافظة الرقة.


ونقلت صفحات على “فيسبوك” أن “ثلاثة أطفال من عائلة واحدة غرقوا في قناة الري في قرية جديدة كحيط بريف الرقة الشرقي”.


وذكرت الصفحات أن “الأطفال الثلاثة الضحايا هم: خليل إسماعيل العبد البوش، ومجد إسماعيل العبد البوش، وعبير علي إسماعيل العبد البوش”.


ويشهد نهر الفرات وروافده المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا، حالات غرق متكررة تطال مدنيين ومعظمهم أطفال بحالات تنوعت بين السباحة والري أثناء الزراعة.


وكان ثلاثة أطفال من أبناء مدينة دير الزور، غرقوا أثناء السباحة بمياه نهر الفرات، في حزيران الماضي، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

 


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