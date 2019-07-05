غرق ثلاثة أشقاء في سد الرستن

توفي ثلاثة أشقاء غرقاً على أطراف سد الرستن من جهة جنوبي حماة، بعد محاولة إنقاذ فاشلة لأحدهم، أدت في نهاية المطاف لغرقهم جميعاً.



وأوضحت صفحات محلية، أنه جرى انتشال جثث ثلاثة إخوة غرقوا على أطراف سد الرّستن في قرية جرجيسة بريف حماة الجّنوبي، مشيرة إلى أن الغرقى هم: “طفل عمره 12 عام، وطفلة 14 عام وشابة 23 عاما.



ونوهت صفحة “حماه”، أن الأشقاء كانوا في نزهة ترفيهية على أطراف السد، حيث سقط طفل فحاولوا إنقاذه فغرق الثلاثة معاً.



وتشهد فترة الصيف حوداث غرق في عدد من المناطق في سوريا، التي فيها أنهار وبحيرات، يقصدها الأهالي بقصد التنزه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية في البلاد.



وكالات