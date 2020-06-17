غرفة صناعة دمشق تتحدّث عن أسباب ارتفاع الأسعار

أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي حول ربط ارتفاع الأسعار بالتصدير، أن ارتفاع الأسعار له أسباب كثيرة وليس مرتبط بالتصدير ولو اخذنا مثالا الألبان والأجبان فإن ارتفاع سعر الحليب مرتبط بارتفاع كيلو العلف، حيث وصل سعره إلى 425 ليرة تقريباً، كما قفزت تكاليف أجور النقل بين المحافظات مثل درعا والقنيطرة وريف دمشق بنسبة 3 أضعاف، من 10 آلاف حتى 30 ألف ليرة تقريباً للنقلة الواحدة، على سبيل المثال.



وأوضح نحلاوي ان السبب الرئيس لارتفاع سعر اللبن الرائب يعود إلى زيادة سعر حليب البودرة المستورد، إذ بلغ سعر جملة كيلو الحليب (خالي الدسم) نحو 7,400 ليرة, أما حليب كامل الدسم فوصل مبيع جملته إلى ما يقارب 10,400 ليرة، ويستخدم الحليب المجفف في صناعات مثل البوظة وغيرها.



ولفت الى أن سعر علبة البلاستيك الفارغة (1 كيلو) أصبح 45 ليرة، والمخصصة لوزن 2 كيلو بسعر 85 ليرة، كما بلغ سعر غطاء العلبة 17 ليرة, منوها الى أن سعر كيلو الحليب البقري الطازج القادم من المزارع يباع بسعر 400 ل.س، وأن ما زاد الإقبال عليه هو زيادة أسعار المجفف المستورد



وطالب نحلاوي في ظل ارتفاع كميات الانتاج وزيادة عدد المعامل والمشاغل التي دخلت على خط انتاج الكمامات والمعقمات وضرورة تشجيع هذه المعامل وتحفيزهم من خلال السماح بتصدير هذه المنتجات التي فاضت عن حاجاتنا مقابل تزايد حاجة الأسواق الخارجية مما يساعد بدعم ورفد الاقتصاد بالقطع الاجنبي.





المصدر: الثورة