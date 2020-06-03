غرفة صناعة حمص.. تأمين السلع والمواد من المنتج للمستهلك

تجهز غرفة صناعة حمص أسواقاً لبيع مختلف المنتجات والسلع من المنتج للمستهلك بشكل مباشر في مبادرة تأتي في إطار التدخل الإيجابي لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكسر سلسلة الحلقات الوسيطة.



وذكر عصام تيزيني أمين سر الغرفة أن الهدف الأساسي للمبادرة تأمين المواد والسلع المختلفة للمستهلكين مباشرة وبأسعار أقل من أسعار السوق وكسر حلقات الوساطة التي تسهم برفع الأسعار.



وأضاف تيزيني إن الغرفة تقدم للمنتجين منافذ بيع مجانية معفاة من الضرائب والرسوم والأجور وفيها الخدمات الضرورية لتيسير عملية البيع للمستهلكين بما ينعكس على خفض الأسعار بنسب مقبولة.



وأشار إلى أن المبادرة بدأت بأسواق الخير وسط حمص وسيتم تعميمها على باقي الأحياء قريباً لافتاً إلى أن البضائع المتوفرة فيها المواد الغذائية والمنظفات والألبسة.