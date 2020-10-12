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غرفة تجارة وصناعة السويداء تطلق مبادرة لدعم المتضررين من الحرائق

أطلقت غرفة تجارة وصناعة السويداء بالتعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي بالمحافظة مبادرة لدعم المتضررين من جراء الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص خلال الأيام الماضية وأدت إلى تضرر الأشجار الحراجية والمثمرة والبيوت البلاستيكية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة السويداء فيصل سيف أن المبادرة تقام بالتعاون مع جميع فعاليات المجتمع الأهلي انطلاقاً وإيماناً بأن الهم السوري واحد وواجب الجميع المساهمة في تقديم المساعدة والدعم لتخفيف الأعباء عن أهلنا والعائلات المتضررة.

وأشار سيف إلى أن الغرفة فتحت باب استقبال التبرعات المادية لمن يرغب بمقرها حتى نهاية دوام يوم الخميس القادم ليصار إلى تقديمها إلى الجهات المعنية لتصل إلى أهلنا هناك.

وشهدت عدة مناطق بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحمص خلال الأيام الماضية عدداً من الحرائق أدت إلى أضرار وتم الإعلان عن إخمادها جميعاً أمس.