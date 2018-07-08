غرفة تجارة في سورية تمنح التجار راتب تقاعدي

قال رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ إن 86 من أصل 422 تاجراً حصلوا على رواتب تقاعدية في مدينة حلب مؤكدا أن صندوق تقاعد التجار بدأ بتوزيع الرواتب لمستحقيها من التجار المتقاعدين، والذين سيحصلون على راتب تقاعدي تتراوح قيمته من 20 إلى 30 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب السنوات التي قضاها التاجر في الغرفة، والتي سدد خلالها رسوم صندوق التقاعد فيها.

حدد صندوق التقاعد في غرفة تجارة حلب الشروط التي بموجبها يتمكن التجار من الحصول على راتبهم التقاعدي، وهي أن يكون التاجر قد سدد رسوم صندوق التقاعد، وأن يكون مارس أحد المهن التجارية في البلاد لمدة لا تقل عن 25 عاماً، وأن يكون قد أتم الـ65 من العمر.



وهكذا أصبحت غرفة تجارة حلب الغرفة التجارية الأولى في البلاد التي تمنح راتباً تقاعدياً للتجار.