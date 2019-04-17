غرفة تجارة دمشق تطالب بالسماح لها باستيراد المشتقات النفطية

أوضح مصدر في وزارة النفط، أنه يجب السماح للتجار باستيراد مادة البنزين بشكل أكبر مشيراً إلى أن بعض التجار يستوردون مادة البنزين اليوم من لبنان بمعدل مليون لتر يومياً وهذا يشكل ربع الاستهلاك اليومي.



وعن موضوع قيام التجار باستيراد مادة البنزين أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أنه لم يتم منح غرف التجارة والتجار أي إجازة استيراد للمشتقات النفطية، موضحاً في الوقت ذاته أن غرف التجارة طالبت منذ أكثر من 20 يوماً بالسماح لها باستيراد المشتقات النفطية.



الوطن