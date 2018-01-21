غرف الزراعة تتعاقد مع شركة إيرانية لتوريد جرارات وبيعها للمزارعين نقداً وبالتقسيط

وقع اتحاد غرف الزراعة السورية اتفاقا مع الشركة الإيرانية لصناعة الجرارات الزراعية لاستجرار جرارات زراعية لتوزيعها على المزارعين الراغبين بشرائها نقدا أو تقسيطا.

وأوضح رئيس الاتحاد محمد كشتو أن الجرارات المتعاقد عليها ستكون في متناول الجميع خلال أيام وبأسعار مناسبة للمزارعين وستسلم فورا نقدا وبالتقسيط المريح عن طريق قروض من البنك الدولي الإسلامي.

وأوضح رئيس الاتحاد محمد كشتو أن الجرارات المتعاقد عليها ستكون في متناول الجميع خلال أيام وبأسعار مناسبة للمزارعين وستسلم فورا نقدا وبالتقسيط المريح عن طريق قروض من البنك الدولي الإسلامي.

وقال كشتو إنه وبعد بدء تعافي سورية بفضل تطهير الجيش العربي السوري معظم الأراضي السورية من الإرهاب فإن وصول الجرارات سيساهم في زيادة وتطوير الإنتاج الزراعي.

وقال كشتو إنه وبعد بدء تعافي سورية بفضل تطهير الجيش العربي السوري معظم الأراضي السورية من الإرهاب فإن وصول الجرارات سيساهم في زيادة وتطوير الإنتاج الزراعي.