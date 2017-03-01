غرامة على المدخنين في الأماكن العامة

أفادت وكالة «سين مين وان» الصينية أن بلدية شنغهاي ستبدأ بفرض غرامات على الذين يدخنون في الأماكن العامة، بدءاً من اليوم، موضحةً أن القانون الجديد يحظر بشكل تام التدخين داخل البنايات العامة مثل المطاعم والمكاتب، إضافة إلى وسائل النقل العام.

ولفتت إلى أنها تفرض على المخالفين من الشخصيات الاعتبارية حسب القانون غرامة تتراوح بين 294 دولاراً و4411 دولاراً، أما الشخصيات الطبيعية فتفرض عليهم غرامات تتراوح بين 7 دولارات و200 دولار، مشيرةً إلى أن حظر التدخين في الأماكن العامة يسري مفعوله في شنغهاي منذ فترة طويلة، لكن معظم أحكامه ما زالت حبراً على الورق، مع العلم أن هناك التزاماً بهذا الحظر، في الفنادق والمطارات ومحطات السكك الحديدية.

وأشارت إلى أن المطاعم وسيارات الأجرة يتوقع الخبراء أن تواجه السلطات مشاكل كبيرة في إلزامها بالحظر، لأن أصحابها كثيراً ما يسمحون لزبائنهم بالتدخين داخلها على الرغم من التحذيرات والقوانين السارية المفعول.

وكالات