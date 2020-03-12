غرامات تصاعدية بحق معتمدي الغاز المخالفين تصل لحد إلغاء الرخصة

قررت "محافظة دمشق" تعديل عقوبة إلغاء ترخيص معتمدي وموزعي الغاز المنزلي بحال تم تنظيم ضبط مخالفة بحقهم، لتصبح غرامة قدرها 100 ألف ليرة سورية للمخالفة الأولى، و200 ألف ليرة للمخالفة الثانية، و300 ألف ليرة للثالثة.



أما في حال المخالفة للمرة الرابعة، فيحرم المعتمد من العمل مدة 3 أشهر ويتم تغطية المنطقة التي يوزع فيها بالسيارات المخصصة للمحافظة، وعند المخالفة للمرة الخامسة فيحرم المعتمد مدة 6 أشهر من العمل".



وفي حال التكرار بعد المخالفة الخامسة يتم إلغاء الترخيص المعتمد بشكل نهائي من دون الرجوع به، كما تم تكليف مديرية التجارة الداخلية وفرع الغاز في دمشق بالتنسيق مع موزعي ومعتمدي أسطوانات الغاز للتقيد بالتسعيرة النظامية.