غرام الذهب ينخفض بمقدار 500 ل.س

انخفض سعر الذهب في سورية صباح اليوم الخميس، بمقدار 500 ليرة سورية مقارنةً بسعره أمس، حيث سجل سعر غرام عيار 21 بـ 106500 ليرة.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 106500 ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 91286 ألف ليرة سورية.



وقبل أيام، أوضح رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي، أن حالة الغش والتزوير بأونصات الذهب التي تم كشفها مؤخراً تعود لأونصات قديمة من النوع السويسري، وألقي القبض على الصائغ المتلاعب بها.



وفي مطلع الشهر الجاري، بيّن رئيس الجمعية أنه تم توحيد أسعار الذهب بين السوقين الرسمي والموازي بشكل شبه كامل، ليتبقى هامش ضئيل لا يتجاوز ألفي ليرة سورية في الغرام الواحد، بعدما كان الفارق يتجاوز 40 إلى 50 ألف ليرة بين السوقين.



وجاء التوحيد بعد أن اتفقت جمعية الصاغة مع المالية حول ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث تم تحديدها بمبلغ مقطوع قدره 80 مليون ليرة سورية شهرياً، ويسري الاتفاق لمدة شهرين، ثم يُعاد النظر بها، مما أعاد عملية دمغ الذهب في الجمعية والتي ساهمت بتحسن المبيعات بنسبة 20% مقارنة بحالة الركود سابقاً، بحسب ما أوضح جزماتي.



وكان جزماتي اعتبر أنه من غير الممكن توقع اتجاه سعر الذهب حالياً إن كان صعوداً أو هبوطاً، وذلك نتيجة المتغيرات الكثيرة الحاصلة على الساحة الدولية، وصعود سعر الأونصة الذهبية عالمياً لأعلى مستوى في 8 سنوات.