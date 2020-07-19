غرام الذهب ينخفض بمقدار 1500 ل.س

انخفض سعر الذهب في سورية صباح اليوم الثلاثاء، بمقدار 1500 ليرة سورية مقارنةً بسعره أمس، حيث سجل سعر غرام عيار 21 بـ 106500 ليرة.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 106500 ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 91286 ألف ليرة سورية.



وأوضح رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي، لموقع “الوطن أون لاين”، أن حالة الغش والتزوير بأونصات الذهب التي تم كشفها مؤخراً تعود لأونصات قديمة من النوع السويسري، وألقي القبض على الصائغ المتلاعب بها.



وصرّح جزماتي بأن الأونصات القديمة (السويسرية) صدر قرار منذ عدة سنوات بمنع تداولها، ويمكن للمواطن بيعها للمحال ولكن يُمنع بيعها للمواطنين مجدداً، وإنما يمكن إعادة صياغتها كأونصات ذهبية سورية، مبيناً أن الأونصة السورية المشهورة بصورة زنوبيا عليها، غير قابلة للتزوير والغش، لأن قوالب صكها خاصة بجمعية الصاغة حصراً، مع العلم أن وزنها 31.1 غراماً، وعيار 995.



في سياق منفصل، أرجع جزماتي سبب عودة النشاط إلى إعادة عملية دمغ الذهب في الجمعية، بعد التوصل مع وزارة المالية، حيث يتم دمغ حوالي كيلو غرام من الذهب يومياً في الجمعية، وتحسن المبيعات بنسبة 20% مقارنة في حالة الركود سابقاً.



ويعود تاريخ صك أول نسخة من الأونصة السورية إلى 2014، عندما طرحت جمعية صاغة دمشق كميات منها في السوق، بعد أيام من طرحها بحلب، وكُتب عليها صناعة سورية، وكان سعرها يقارب 240 ألف ليرة، فيما يقارب سعرها حالياً 4 ملايين ليرة.



