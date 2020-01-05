غرام الذهب في سورية يتجاوز الـ38 ألف ليرة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً وغير مسبوق ،حيث ارتفع الغرام يوم أمس السبت بقيمة 1200 ليرة بعد أن كان سجل الخميس الماضي سعر 37300 للغرام عيار 21 قيراط



وقد سجل الغرام أعلى ارتفاع في تاريخه مع بداية العام العام 2020، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط صباح اليوم 38500 ليرة، بينما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 33 ألف ليرة .



و بالنسبة لسعر الأونصة الذهبية السورية فقد ارتفعت بنسبة 20% لتصبح بسعر مليون و 383 ألف و 675 ليرة سورية ، و ذلك وفقا لسعر الأونصة عالمياً والذي بلغ 1553 دولار.



أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية إلى 313 ألف ليرة و الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سجلت ارتفاعاً مماثلاً لتصل إلى سعر 326 ألف و 475 ليرة سورية و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 313 ألف ليرة ،و بالنسبة لليرة الذهبية الرشادية فقد ارتفع سعرها إلى 280 ألف و275 ليرة.وفي أسعار الفضة فد بقي سعر غرام الفضة الخام 1600 ليرة.



فيما حذرت الجمعية الحرفية للصاغة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" الصاغة الذين لم يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة حتى نهاية الشهر الحالي من اتخاذ الاجراءات القانونية مؤكدة تسيير دوريات تابعة لها على المحلات الصاغة للتأكد من حصولهم على الترخيص الجديد مع بداية الشهر القادم .





حسن العبودي