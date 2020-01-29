غرام الذهب بـ 42 ألف ليرة.. وبعض الورشات تتوقف عن العمل

يشهد سوق الذهب في سورية حالة من الجمود بالعمليات التجارية من بيع وشراء مع وصول سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى 42 ألف ليرة، وفقاً لتسعيرة جمعية الصاغة في دمشق.



وأكد رئيس جمعية الصاغة وصناعة المجوهرات غسان جزماتي أن أغلبية ورشات صياغة الذهب في دمشق توقفت عن العمل، لكنها لم تغلق بشكل نهائي، وذلك نتيجة الجمود الذي تشهده الأسواق، وعدم وجود طلب على المصاغ الذهبي من قبل محال الصاغة.



وأوضح جزماتي أن الأسواق تشهد جموداً في البيع والشراء، وذلك نتيجة حالة الانتظار التي تخيّم على الأسواق، إذ ينتظر الناس أن تثبت الأسعار عند سعر محدد لتتمكن من الشراء والبيع ولا تتعرض للخسارة في حال اشتروا بسعر مرتفع، ثم انخفضت الأسعار بعدها.



كما شدد جزماتي على التزام جميع الصاغة ومحلات بيع الذهب بالتسعيرة الرسمية المعلنة من جمعية الصاغة، وقد عممت الجمعية على كل الصاغة والمحال للتقيد بالتسعيرة الرسمية وعدم الالتفات للأسعار التي تنشرها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر أسعار للذهب غير واقعية بقصد التلاعب والإضرار بالمواطنين.



وقبل أيام، أكد رئيس الجمعية الحرفية للصياغة، أنه بناءً على المرسوم التشريعي بعدم التعامل بغير الليرة السورية والعقوبات التي تفرض في هذا الإطار، فإن ذلك حد بشكل كبير من بعض التجاوزات التي كان يقوم بها بعض من يتعاملون بالدولار ويحرقون الأسعار بأسعار وهمية، وهو ما أثر في سعر الذهب.



وأوضح جزماتي أن تسعير الذهب حسب سعر صرف الدولار في مصرف سورية المركزي سيخفض سعره إلى 19 ألف ليرة سورية، لكن ذلك يعني أنه لن يبقى ذهب في سورية وسيتم تهريبه، مبيناً أن الجمعية تسعى إلى تخفيض السعر بشكل تدريجي، بما يتناسب مع الاقتصاد المحلي ويمنع تهريبه، وسيتم التشاور مع المصرف المركزي حول ذلك.

الوطن